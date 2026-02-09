¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É°ËÆ£¤ß¤É¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¸ÞÎØ¡Ö¶ä¡×¤«¤é34Ç¯...¤¤¤Þ¤â²ÚÎï¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÁûÁ³
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç³èÌö¤·¤¿°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬2026Ç¯2·î4Æü¡¢¸ÞÎØ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷olympics¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢1992Ç¯Åö»þ¤È¸½ºß¤Î¤É¤Á¤é¤â·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÀ®¸ù
°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1992Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£1985Ç¯¤«¤é1992Ç¯¤Þ¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢8Ï¢ÇÆ¤·¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤À¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¤Ë¤µ¤¤¬¤±¤Æ¡¢¸ÞÎØ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï±ÑÊ¸¤Ç¡ÖAlbertville 1992 vs. Now¡¡Ito Midori was the first figure skater to land a triple Axel at an Olympic Games.¡×¡ÊÊÔÌõ¡§¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë1992 VS ¸½ºß¡¡°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡Ë¤ÈÅê¹Æ¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾åÈ¾Ê¬¤òÅö»þ¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÍÍ»Ò¡¢²¼È¾Ê¬¤ò¸½ºß¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤¿¸½ºß¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÏÓ¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö56YEARS OLD AND STILL GOT IT!¡×¡ÊÊÔÌõ¡§56ºÐ¤Î¤¤¤Þ¤â¤³¤Î³ê¤ê¡ª¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¨¤¤°Ê³°¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤É¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é70Âå...¤¤¤¨80Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄ·¤Ù¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¤«¤é¤â¡ÖShe is a legend!!!!¡×¡ÖMidori is No.1¡×¡ÖSo charming¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£