»Ô¸¶Íù²»¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤â»ëÌî¡Ö³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
»Ô¸¶Íù²»¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ
¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¢ª¥ª¥é¥ó¥À¡¦AZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡Ë
¢¡»Ô¸¶Íù²»¡¦Á°ÊÔ¡ä¡äÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë¼¡¤°¼ã¤µ¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ø¡Ö°ÜÀÒ¶â¤ÏJ2»Ë¾åºÇ¹â³Û¡×
¡¡Àè¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿»Ô¸¶Íù²»¡Ê¤¤¤Á¤Ï¤é¡¦¤ê¤ª¤ó¡Ë¤¬¡¢J2¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÎAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡2028Ç¯³«ºÅ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ò¸£°ú¤¹¤ë20ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ò¡¢AZ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï¡©
»Ô¸¶Íù²»¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¡¡photo by ©2024 RB OMIYA Inc./Takasu Tsutomu
¡ÖËÍ¤ÏÂçµÜ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø³¤³°¤Ø¹Ô¤¯¤Ê¤éÂçµÜ¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¤¢¤ë¡£¹ñÌ±À¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥ê¡¼¥°Åª¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£AZ¤Ë¤ÏÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëËè·§¡ÊÚðÌð¡Ë¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤·¡¢À¤ÏÃÌò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë½÷À¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤´Ä¶¤È¤¤¤¦¤«¡£²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ÜÀÒ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö°ÜÀÒ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤ÈÅß¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÂåÍý¿Í¤ÎÊý¤È¤â¡Ø¤¤¤Ä¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡AZ¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¥Û¥ó¥È¤Ë¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤¬°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î¥ê¡¼¥°¤Ø¹Ô¤¯ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÌÂ¤ï¤º¤Ë¡ØAZ¤Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎFW¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤äDF¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¤é¤¬¡¢18ºÐ¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿MFã·Æ£½ÓÊå¤Ï¡¢º£Åß¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¤Î¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÇ¯¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¾å¤Ë¤Ê¤ë±ö³·ò¿Í¤Ï¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇNEC¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤«¤é¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¡ÚÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë²¤½£¤Ç³èÌö¡Û
¡ÖÆ±À¤Âå¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤â......¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡£¹Ô¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï1Ç¯¤È¤«2Ç¯¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸þ¤³¤¦¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¡Ê6·î³«Ëë¤Ç¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¤â¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»Ô¸¶¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£º´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤é¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤«¤éÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢»Ô¸¶¤Ï´é¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¬ºÇ½ªÃÊ³¬¤ØÆþ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢4Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤·¤«½ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ê¤Î¤À¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ç¤â²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤¬³¤³°¤ØÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¸þ¤³¤¦¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¬µõ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëºÇÂç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤ë¤¿¤á¤À¡£¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤«¤é¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£AZ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÅù¿ÈÂç¤Î20ºÐ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡Û
¡Ö¤½¤³¤«¤é5Âç¥ê¡¼¥°¤ØÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯AZ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£¶õÃæÀï¤Ç¤âÃÏ¾åÀï¤Ç¤â¡¢Áê¼êFW¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÄ·¤ÍÊÖ¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îµ»½Ñ¤Ë¤âËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥¹¤ä¥·¥å¡¼¥È¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âRBÂçµÜ¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤âÎäÀÅ¤À¡£Áê¼ê¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢»Ô¸¶¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£½Ä¥Ñ¥¹¤«¤é²£¥Ñ¥¹¤Ø¥×¥ì¡¼¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Åù¿ÈÂç¤Î»Ô¸¶¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡³Ú¤·¤ß¤ÊÄ©Àï¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ãÎ»¡ä¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡§RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
¡Úprofile¡Û
»Ô¸¶Íù²»¡Ê¤¤¤Á¤Ï¤é¡¦¤ê¤ª¤ó¡Ë
2005Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô½Ð¿È¡£ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢2023Ç¯7·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡¦¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯18ºÐ5Æü¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êÉû¼ç¾¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ÆJ3Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ÆüËÜÂåÉ½Îò¤Ï³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢2026Ç¯¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¡£2026Ç¯1·î¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤ÎAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áDF¡£¿ÈÄ¹187cm¡¢ÂÎ½Å81kg¡£