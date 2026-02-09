自分のいびきで目を覚ます猫ちゃんの姿が面白いと話題になっています。動画には「ずっと爆笑しながらループして見てるｗ」「面白かわいいです！」等のコメントが寄せられ59万回以上再生されているようです。

【動画：大きな『いびき』をかきながら爆睡するネコを撮っていたら…「可愛すぎて爆笑」まさかの光景】

いびきをかいてスヤスヤ

Instagramアカウント「ムームmumu(múm)」に投稿されたのは、ラグドールの男の子のムームくんのある日のお昼寝の様子です。ムームくんは飼い主さんの前で「ブ～～」「スウーー」と大きないびきをかきながら爆睡していたそう。

いびきの音が大きく、ムームくんは自分がたてる音にビクッと反応している瞬間もあったのだとか。

いびきにびっくりするムームくん

その後も飼い主さんは、いびきをかきながら寝ているムームくんをそっと見守っていたそう。爆睡していたムームくんですが、いきなりいびきで「ぷうっ！」っと高い鳴き声を出したそう。

その瞬間、ムームくんは自分の鳴き声にびっくり！すぐに目を覚まして、寝ぼけ顔で驚いていたそう。しかしその後、またすぐに眠たくなって寝てしまったムームくんでした。

ムームくんとぽんぽんちゃん

飼い主さん宅には、先ほどご紹介したラグドールのムームくんと、同居猫のぽんぽんちゃんが一緒に暮らしているそう。ムームくんが先にお家に暮らしていた猫ちゃんで、後からぽんぽんちゃんがやってきたといいます。

初対面では緊張が走った2匹でしたが、現在は少しずつ距離を縮めていっているそう。2匹が並んでご飯を食べたりグルーミングをする様子も投稿されているようです。これからも仲を見守りたくなる2匹のご紹介でした。

最初にご紹介した投稿は59万回以上再生され「ずっと爆笑しながらループして見てるｗ」「面白かわいいです！」「最後のぷぅーで吹き出しました」等のコメントがあり、ムームくんの可愛いいびきに思わず笑ってしまった方が続出していたようです。

Instagramアカウント「ムームmumu(múm)」では、ムームくんとぽんぽんちゃんや娘さんの幸せな日々の様子が投稿されています。娘さんと猫ちゃん達が仲良しな姿も微笑ましいと話題です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ムームmumu(múm)」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。