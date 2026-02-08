朝のお弁当づくりに大活躍！「冷凍ブロッコリー」のおいしい解凍法

水っぽくならない、冷凍ブロッコリー解凍術

お弁当作りの強い味方、冷凍ブロッコリーをおいしく解凍する方法を集めました。レンジ解凍で水っぽくなってしまうというお悩みを抱えた方は、ぜひお試しを。

フライパンで炒る

ペーパーで水分を吸い取る



※キッチンペーパーは電子レンジ対応の製品を使用して下さい。

レンジではなくトースターで

お弁当の傷み防止にも

緑色が濃く、栄養もたっぷりのブロッコリーは、お弁当のすきま埋めや彩りに大活躍。生のブロッコリーを茹でるよりも冷凍が便利ですが、解凍すると水気が出てしまうのは困りものです。

今回ご紹介した方法なら、水分が出るのをおさえて、おいしさを損なわずに解凍できます。せっかくお弁当箱に入れるのですから、最後まで他のおかずと一緒においしく食べて欲しいですよね。

野菜の水分をおさえる事は、お弁当の傷み防止にも役立ちます。冷凍ブロッコリーの解凍方法にお悩みの方は、ぜひ今回の方法をお試しください。

画像提供：Adobe Stock

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する