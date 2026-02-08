フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。98.00点のイリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。日本は、順位点で首位・米国とわずか1点差の2位で、フリーで逆転金メダルを狙う。

2022年北京五輪は団体だけでなく、個人でも銀メダル。男子のエース・鍵山が、日本のために懸命に舞った。

冒頭に鮮やかにトーループの4-3回転を決めると、4回転サルコー、トリプルアクセルも成功。表情豊かに滑り切ると、何度もガッツポーズを見せた。演技後、中継局のインタビューで「本当に最高という言葉しか出てこない」と胸を張り、「団体戦という五輪しかない貴重な舞台。先日アイスダンス、ペア、女子SPが行われましたが、チームジャパンが素晴らしい形で終わったので、その力が今日の僕に宿っていい形で出たと思います」と流れを作ってくれた仲間に感謝した。

前日の団体戦アイスダンス・リズムダンスでは、吉田唄菜・森田真沙也組の好演技に感激し、涙を流した。仲間から刺激を受け、2度目の夢舞台に立っていた。「これからフリーを滑る皆さんが安心して滑れるように、SPの結果は大事になってくる。締めとしては最高だったと思うし、ここから自分はチームを信じてただひたすら全力で応援するのみなので。皆が応援してくれたように全力で応援したい」と語った。

団体戦には10か国が出場。種目ごとに1位10点、2位9点…の順位点が与えられ、男女とペアのショートプログラム（SP）、リズムダンス（RD）による上位5チームがフリーに進出。順位点合計でメダルを争う。

順位点は米国が34点で首位、日本が33点で2位。この後にアイスダンス・フリーを行い、8日（日本時間9日）のペアと男女フリーで決着する。



（THE ANSWER編集部）