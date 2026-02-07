堂島孝平、30周年締めくくりワンマンを『1カメ配信』＋アルバムリリース記念生配信を実施
堂島孝平が、2月15日(日)に30周年の締めくくりとしてEX THEATER ROPPONGIにて開催する＜堂島孝平 活動30周年大感謝祭＞の模様をStreaming＋にて配信されることが決定した。堂島ワンマンではおなじみとなっている、定点カメラ1台による「1カメ配信」が周年ワンマンにも導入される形だ。
ライブはバンド編成に加え、ゲストとして藤井隆、大石昌良、眉村ちあきの出演が発表されている。
堂島孝平は来週2月11日(水)にはニューアルバム『PIN』をリリース。前日の2月10日(火)20:00から、YouTube生配信『堂島孝平がインフォメる。』も実施される。
■『堂島孝平 活動30周年大感謝祭 -1カメ配信！-』
日程：2026年2月15日(日)
時間：17:30〜予定
■配信チケット
Streaming＋ ￥3,800 (手数料別)
チケット購入▽
https://eplus.jp/djkh-st/
販売受付：2月7日(土)19:00〜2月23日(月)21:00
〈出演〉
堂島孝平
Drm 小松シゲル(NONA REEVES)
Ba 鹿島達也
Gt 奥田健介(NONA REEVES)
Key sugarbeans(Tommy & Sammy)
Cho 真城めぐみ
ゲスト：藤井隆、大石昌良、眉村ちあき
※オープニングアクトのライブ配信はございません
■ニューアルバム『PIN』
2026.02.11 Release
特設サイト https://djkh.jp/pin/
〈商品情報〉
初回限定盤
CD＆DVD＆PHOTO BOOK / 6,600円(税込) / SLRL-10170,71 / マルチケース
〈CD〉
01 心 goes on
02 うむむ Holiday
03 Re-try (J SPORTS STADIUM2025 野球中継テーマソング)
04 One day, One step (堂島孝平＆大石昌良)
05 シュガーパイ・バップ (堂島孝平＆藤井隆)
06 True Magic (堂島孝平＆眉村ちあき)
07 真夜中のファンファーレ
08 Everything I Think
〈DVD〉
‣「“堂島孝平生誕祭”クロニクル 〜2021→2025ダイジェスト〜」
‣「“堂島孝平生誕祭”クロニクル 〜2021→2025ダイジェスト〜」副音声付きでもう一周
‣アルバム『PIN』ビジュアル撮影 密着オフショット
通常盤
CD / 3,700円(税込) / SLRL-10172 / ジュエルケース
〈CD〉
01 心 goes on
02 うむむ Holiday
03 Re-try (J SPORTS STADIUM2025 野球中継テーマソング)
04 One day, One step (堂島孝平＆大石昌良)
05 シュガーパイ・バップ (堂島孝平＆藤井隆)
06 True Magic (堂島孝平＆眉村ちあき)
07 真夜中のファンファーレ
08 Everything I Think
関連リンク
◆堂島孝平 オフィシャルサイト