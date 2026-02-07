＜身近なゾッと話＞妻が「サトウ」で夫が「タナカ」。仲良し夫婦は夫婦別姓？事実婚？【第2話まんが】
私はチナツ。久しぶりにママ友のヤエちゃん・イロハちゃんとカフェでお茶をしました。下の子が小学校に入ったことで自分の時間ができたので、最近スポーツジムに通いはじめたと話すと、2人は驚いていました。そして私の話は、ジムでいつも仲良さそうな「サトウ夫妻」の話に。私はその2人を理想の夫婦だと微笑ましく思っていました。しかしある日のこと、その夫婦になんだかただならぬ雰囲気が……。2人が固唾を呑んで私の話の続きを待つなか、ジムで目撃した気になる出来事を話しはじめました。
ある日、仲良しサトウ夫婦の旦那さんが、私のすぐ隣でトレーニングしていたのです。私も集中してトレーニングしていたのですが、トレーナーさんが旦那さんのところに来て「タナカさん」と呼んだのです。最近では、結婚しても別姓で通している人もいるので、事実婚とかそういうパターンかな？ とも思ったのです。でもまた別の日……。
ジムに行くと、今度はその2人がジムの片隅で何やら言い争いをしていたのです。違和感があったので「いけない」とは思いながらも、好奇心に勝てず……。近くのマシンでトレーニングをしながら、ついそっと聞き耳を立てていたのです。
ヤエちゃんとイロハちゃんの目には、期待と好奇心、そして少しの興奮が入り混じっているように見えました。
ある日、仲良しサトウ夫婦の旦那さんがトレーナーに「タナカさん」と呼ばれているのを聞き、名字が違うことに違和感を覚えた私。
その後、2人がジムの片隅で「いつ奥さんと別れてくれるの？」と揉めているのを聞き、彼らが不倫していることを知りました。
ジムで「サトウ夫妻」だと思っていた理想の夫婦が、実は不倫カップルだったと知って混乱した私。
この気持ちを、ママ友2人は驚きながら聞いてくれました。
こんな話って、意外と身近にあるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
