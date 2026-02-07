弘進が、2026年1月6日に大阪市西区新町に電動アシスト自転車や電動モビリティの専門店「GO-E(ゴーイー)」をオープンしました。

電動モビリティを通じて新しい移動スタイルを提案する、セレクトショップ感覚の店舗です。

弘進「GO-E」

オープン日：2026年1月6日

所在地：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目2-13新町ビル 1F

TEL：06-6567-9427

営業時間：11時〜19時

定休日：月曜日（月曜日が祝日の場合火曜日）

Instagram：@goe2026ebike

GO-E(Go Electric)は、電動モビリティを「道具」ではなく、洗練されたライフスタイルの一部として提案する空間です。

機能美・デザイン・快適性のすべてに妥協しない一台だけを厳選し、上質な移動という新たな価値を提供します。

電動化は、未来へのアップグレード。

GO-Eはその最初の一歩を、ここからお手伝いします。

セレクトショップ感覚の店舗

店舗は大阪の心斎橋にほど近い堀江、四ツ橋にあり、大きな幹線道路に面しています。

オシャレであまり見たこともないような電動アシスト自転車、電動モビリティが100,000円を切る価格で販売されていることもあります。

内装は落ち着いた雰囲気で、どちらかといえばショールームといった印象です。

奥の商談、修理スペースではゆっくりとくつろいでいただき、コーヒーを飲みながら検討中の自転車を吟味してもらうことができます。

今まで主流の「自転車屋」ではなく、こだわりのメーカー、車種を取り揃えた「セレクトショップ」感覚でお買い物をしていただけます。

主な取り扱いブランド

・BRINGER

・AINOHOT

・Cyrusher

・SPTEBIK

・EASYRIDE

自転車販売だけではなく、修理の持ち込みにも対応しています。

電動アシスト自転車や電動モビリティは、環境にも優しく、日常の移動を快適にしてくれるアイテムです。

洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた一台を選ぶことで、毎日の移動がより楽しく、スタイリッシュなものになります。

セレクトショップ感覚で、自分のライフスタイルに合った電動モビリティを見つけることができる空間です。

弘進「GO-E」の紹介でした。

よくある質問

Q. GO-Eはいつオープンしましたか？

2026年1月6日にオープンしました。

Q. 営業時間と定休日を教えてください。

営業時間は11時〜19時、定休日は月曜日です（月曜日が祝日の場合は火曜日が定休日）。

Q. どんなブランドを取り扱っていますか？

BRINGER、AINOHOT、Cyrusher、SPTEBIK、EASYRIDEなどのブランドを取り扱っています。

Q. 修理の持ち込みもできますか？

自転車販売だけではなく、修理の持ち込みにも対応しています。

Q. 店舗の場所はどこですか？

大阪府大阪市西区新町1丁目2-13新町ビル 1Fにあります。心斎橋にほど近い堀江、四ツ橋エリアです。

