ニッポンダイナミックシステムズが提供する「ez-PCLogger」と、フリーが提供する「freee人事労務」が、API連携を拡張しました。

PCログと打刻の突合により、乖離を確認できる新機能の提供を、2026年2月2日に開始。

IPO審査に耐えうる労務管理体制の構築を支援します。

「ez-PCLogger」×「freee人事労務」API連携拡張

開始日：2026年2月2日

新機能：PCログと打刻の突合（乖離確認）

働き方改革やリモートワークの普及に伴い、働き方が多様化する中、自己申告による勤怠データに加え、PCログ等の「客観的な記録」の重要性が高まっています。

特にIPO審査においては、労務領域の基準が厳格化しており、実態に即した労働時間の適正な把握は、企業にとって回避不能な課題。

監査現場では「打刻後のサービス残業」や「休日等の隠れ労働」がPCログとの矛盾から発覚し、実態把握の甘さを厳しく追及されるケースが少なくありません。

PCログと打刻の突合で乖離を確認

今回のAPI連携拡張により、PCログを打刻実績とは異なる客観的記録として、freee人事労務へ取り込み可能に。

PCログと打刻の突合（乖離確認）ができるようになりました。

これにより、IPO審査に耐えうる労務管理体制を構築できます。

ez-PCLoggerについて

料金：1名あたり月額88円（税抜）※ご利用人数100名までの場合

導入実績：130,000ライセンス突破（2018年秋販売開始）

客観的な記録として活用できるPCログオン＆ログオフ情報収集に特化した低コストなツール。

データを集約するサーバは、クラウド／オンプレミスの選択が可能です。

さまざまな勤怠管理システムと連携可能で、企業規模や業界を問わず、社員の自己申告による勤務報告の妥当性をチェックできます。

freee人事労務について

勤怠管理、給与計算から年末調整・労務手続きまでを一気通貫で自動化できるサービス。

連続する業務を連携し、転記や手作業をなくすことで、ミスや手間を大幅に削減できます。

行政機関での導入を含む、多くの事業所で利用されています。

IPO準備企業だけでなく、労務管理の厳格化を求められるすべての企業にとって、PCログと打刻の突合による客観的な労働時間管理は、重要な対策。

API連携により、両サービスの強みを活かした労務管理体制の構築が可能になります。

よくある質問

Q. ez-PCLoggerの料金はいくらですか？

1名あたり月額88円（税抜）です。※ご利用人数100名までの場合

Q. API連携で何ができるようになりますか？

PCログを客観的記録としてfreee人事労務へ取り込み、PCログと打刻の突合（乖離確認）ができるようになります。

Q. どのような企業におすすめですか？

IPO準備企業や、労務管理の厳格化を求められる企業におすすめです。監査対応や実態に即した労働時間管理が必要な企業に適しています。

