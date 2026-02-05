「勝利の女神：NIKKE」より1/7スケールフィギュア「ブラン：ホワイトラビット」本日出荷開始！
【ブラン：ホワイトラビット】 2月6日 出荷開始 価格：25,200円
仕様：塗装済み完成品
(C)SHIFT UP CORP.
グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ブラン：ホワイトラビット」を2月6日に出荷開始する。価格は25,200円。
本商品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」よりテトラ所属のニケ「ブラン」が着物を着て温泉を楽しむ「ホワイトラビット」の姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。
「コインラッシュ」でバニーガールとして働くブランが着物姿になっており、繊細な衣装の質感や可愛らしい表情が、彼女の情熱的な性格を表現し、キャラクターの魅力を最大限に引き出している。
細かい塗装で衣装の華麗な模様を完璧に再現し、アクセサリーを含め、細部に至るまで丁寧に作りこまれている。さらにキャラクターの魅力をより楽しめるよう、「照れ表情交換用頭部パーツ」が付属する。
「ブラン：ホワイトラビット」
仕様：塗装済み完成品
スケール：1/7スケール
サイズ：全高 約240mm
(C)SHIFT UP CORP.
※発売日は流通により前後する場合があります。