【ブラン：ホワイトラビット】 2月6日 出荷開始 価格：25,200円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ブラン：ホワイトラビット」を2月6日に出荷開始する。価格は25,200円。

本商品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」よりテトラ所属のニケ「ブラン」が着物を着て温泉を楽しむ「ホワイトラビット」の姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

「コインラッシュ」でバニーガールとして働くブランが着物姿になっており、繊細な衣装の質感や可愛らしい表情が、彼女の情熱的な性格を表現し、キャラクターの魅力を最大限に引き出している。

細かい塗装で衣装の華麗な模様を完璧に再現し、アクセサリーを含め、細部に至るまで丁寧に作りこまれている。さらにキャラクターの魅力をより楽しめるよう、「照れ表情交換用頭部パーツ」が付属する。

「ブラン：ホワイトラビット」

仕様：塗装済み完成品

スケール：1/7スケール

サイズ：全高 約240mm

(C)SHIFT UP CORP.

※発売日は流通により前後する場合があります。