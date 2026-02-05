「ドラクエ」シリーズのゴルフ用品ブランド「DRAGON QUEST GOLF」からゴルフボールなどのアイテムが本日発売
スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズのゴルフ用品ブランド「DRAGON QUEST GOLF」からゴルフボールなどのアイテムを2月6日に発売する。
「ドラゴンクエスト」シリーズは、1986年に第1作目が誕生し、長年にわたり愛されつづける国民的RPG。「DRAGON QUEST GOLF」は、商品を通じて世代を超えた会話が生まれるコミュニケーションツールとしても楽しめるよう願いを込めて制作しているという。
今回「冒険へ旅立とう！」をテーマに、スライムの顔がデザインされたゴルフボールや、モンスター型のヘッドカバー、各所にデザインされたスライムたちと鮮やかなブルーが目を引くキャリーバッグなど、ゴルフがさらに楽しくなるようなアイテムがラインナップされている。
□「DRAGON QUEST GOLF」アイテムのスクウェア・エニックス e-STORE販売ページ
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール
イメージ
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール 3個入
価格：2,970円
スライムフェイス、スライム、「DRAGON QUEST GOLF」ロゴの3種類のデザインが入ったゴルフボールセット。
【内容】
・スライムフェイス×1
・スライム×1
・「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ×1
【仕様】
タイプ：3ピース
カバー素材：アイオノマー
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール 6個入
価格：4,950円
スライムフェイス、スライム、「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ、ばくだん岩の4種が入ったゴルフボールセット。
【内容】
・スライムフェイス×2
・スライム×2
・「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ×1
・ばくだん岩×1
【仕様】
タイプ：3ピース
カバー素材：アイオノマー
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ ゴルフボール＆クリップマーカーセット
価格：6,930円
スライムフェイス、スライム、「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ、ばくだん岩の4種とスライムのクリップマーカーのセット。
【内容】
・スライムフェイス×1
・スライム×1
・「DRAGON QUEST GOLF」のロゴ×1
・ばくだん岩×1
・ドラゴンクエスト ゴルフ クリップマーカー スライム×1
【仕様】
・ゴルフボール
タイプ：3ピース
カバー素材：アイオノマー
製造国：中国
・クリップマーカー
マーカー 約4×4.1cm
クリップ 約4×3.5cm
素材：亜鉛合金、真鍮、磁石、鉄
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ クリップマーカー（3種）
価格：各3,300円
モンスターとコマンドウィンドウがセットになったクリップマーカー。コマンドウィンドウはゴルフ特有な内容になっており、遊び心たっぷりのデザイン。
メタルスライム
ゴーレム
【仕様】
・マーカー
スライム/メタルスライム：約4×4.1cm
ゴーレム：約4.4×4.2cm
・クリップ：約4×3.5cm
素材：亜鉛合金、真鍮、磁石、鉄
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ ヘッドカバー 【ドライバー用】
価格：各6,578円
スライムたちのぬいぐるみ型ヘッドカバー。ぬいぐるみ部分の中綿により、クラブのヘッドを衝撃やキズから保護する。また、長いニットにより、シャフトのキズ防止にも効果的で、「DRAGON QUEST GOLF」のネームもついている。
メタルスライム
キングスライム
イメージ
【仕様】
スライム/メタルスライム：全長 約40cm/ドライバー用
キングスライム：全長 約42cm/ドライバー用
素材：ポリエステル
製造国：中国
ドラゴンクエスト ゴルフ キャディバッグ スライム
価格：59,400円
キルティングのデザインやファスナーの持ち手部分など、細部までこだわったキャディバッグ。
キルティング部分はさりげなくスライムなどのモチーフがデザインされている。収納スペースはたっぷり10ポケットで、特製スライムのアクリル製ネームプレートもついている。インパクト抜群のスライムの形をしたポケットなど、どの角度から見ても楽しい商品に仕上がっている。
イメージ
イメージ
【仕様】
サイズ：9型
対応長さ：46インチ
口枠：5分割
素材：合成皮革
重量：約3.7kg
製造国：中国
付属品：ネームプレート
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX