脱・税理士の菅原氏が閉店ラッシュの核心に迫る！『不味すぎて店内ガラガラ…鰻の成瀬の閉店が止まらない理由を徹底解説します。』

「脱・税理士」として活動する菅原氏が、自身のYouTubeチャンネルで『不味すぎて店内ガラガラ…鰻の成瀬の閉店が止まらない理由を徹底解説します。』と題した動画を公開した。急成長を遂げたうなぎ専門店が、なぜ不評を招いているのかを、飲食業の構造と品質の視点から整理している。



菅原氏によれば、「鰻の成瀬」は2022年9月の1号店開業から短期間で約390店舗まで拡大した。注目を集めた要因は、従来のうなぎ専門店と比べて半額程度という価格設定にある。高価格のイメージが強いうなぎを、手に取りやすい水準にした点は、市場の隙間を突いた戦略だった。



この低価格を可能にしたのが、加工・冷凍されたうなぎを海外から仕入れ、店舗では簡易工程で提供するオペレーションである。職人を前提としない設計によりコスト削減は実現したが、菅原氏はその合理化が不評の原因になったと指摘する。加工段階で味や食感が落ち、満足感につながりにくい構造になっているという。



さらに原価上昇への対応として導入された別種のウナギが、評価を一段と下げたと語る。価格維持を優先した結果、味の違いが明確になり、リピーター離れを招いたとの見方だ。安さを守るために品質を下げた判断が、ブランド全体の印象を悪化させた構図が浮かび上がる。



一方で動画では、「中国産＝品質が低い」というイメージにも修正が加えられる。問題は産地ではなく加工方法にあり、中国の養殖技術自体は高水準である場合も多いと説明する。うなぎの旬が冬であることや、天然より養殖が好まれるケースがある点など、先入観を揺さぶる視点も示される。



最終的に示されるのは、飲食業における普遍的な教訓である。話題性や価格で一時的に集客できても、味と体験が伴わなければ客は定着しない。飲食業やフランチャイズ展開に関心を持つ人にとって、品質を軽視した経営の帰結を整理する材料となるはずだ。