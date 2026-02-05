[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1697銘柄・下落1241銘柄（東証終値比）
2月5日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3006銘柄。東証終値比で上昇は1697銘柄、下落は1241銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は405円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7089> フォースタ 1129 +139（ +14.0%）
2位 <3695> ＧＭＯ－ＰＰ 2300 +281（ +13.9%）
3位 <5208> 有沢製 2090 +238（ +12.9%）
4位 <3976> シャノン 397 +38（ +10.6%）
5位 <4477> ＢＡＳＥ 350 +30（ +9.4%）
6位 <9684> スクエニＨＤ 2793 +238.5（ +9.3%）
7位 <3636> 三菱総研 5133 +333（ +6.9%）
8位 <7004> カナデビア 1149 +72（ +6.7%）
9位 <2681> ゲオＨＤ 1996 +121（ +6.5%）
10位 <7752> リコー 1520 +89.5（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5449> 大阪製鉄 3000 -595（ -16.6%）
2位 <3034> クオールＨＤ 1800 -356（ -16.5%）
3位 <3110> 日東紡 15000 -2180（ -12.7%）
4位 <7603> ジーイエット 162 -22（ -12.0%）
5位 <3417> 大木ヘルス 1287.1 -170.9（ -11.7%）
6位 <3690> イルグルム 540 -65（ -10.7%）
7位 <8107> キムラタン 31.4 -3.6（ -10.3%）
8位 <4414> フレクト 1400 -150（ -9.7%）
9位 <7731> ニコン 1761.3 -175.7（ -9.1%）
10位 <2432> ディーエヌエ 2400 -216.5（ -8.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7004> カナデビア 1149 +72（ +6.7%）
2位 <7752> リコー 1520 +89.5（ +6.3%）
3位 <2802> 味の素 3770 +155.0（ +4.3%）
4位 <4503> アステラス 2480 +59.0（ +2.4%）
5位 <3659> ネクソン 3672.1 +49.1（ +1.4%）
6位 <6504> 富士電機 10528.5 +123.5（ +1.2%）
7位 <2413> エムスリー 1776 +16.0（ +0.9%）
8位 <6752> パナＨＤ 2400 +21.5（ +0.9%）
9位 <8001> 伊藤忠 2051 +17.5（ +0.9%）
10位 <9532> 大ガス 6381.6 +47.6（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7731> ニコン 1761.3 -175.7（ -9.1%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2400 -216.5（ -8.3%）
3位 <6479> ミネベア 3200 -195.0（ -5.7%）
4位 <5401> 日本製鉄 640 -26.6（ -4.0%）
5位 <6645> オムロン 4050 -149（ -3.5%）
6位 <7832> バンナムＨＤ 3901 -106（ -2.6%）
7位 <2801> キッコマン 1475 -39.0（ -2.6%）
8位 <6723> ルネサス 2711.1 -55.4（ -2.0%）
9位 <3402> 東レ 1219 -17.0（ -1.4%）
10位 <4188> 三菱ケミＧ 1040 -12.5（ -1.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
