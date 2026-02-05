　2月5日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3006銘柄。東証終値比で上昇は1697銘柄、下落は1241銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは108銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は405円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7089>　フォースタ　　　　 1129　　+139（ +14.0%）
2位 <3695>　ＧＭＯ－ＰＰ　　　 2300　　+281（ +13.9%）
3位 <5208>　有沢製　　　　　　 2090　　+238（ +12.9%）
4位 <3976>　シャノン　　　　　　397　　 +38（ +10.6%）
5位 <4477>　ＢＡＳＥ　　　　　　350　　 +30（　+9.4%）
6位 <9684>　スクエニＨＤ　　　 2793　+238.5（　+9.3%）
7位 <3636>　三菱総研　　　　　 5133　　+333（　+6.9%）
8位 <7004>　カナデビア　　　　 1149　　 +72（　+6.7%）
9位 <2681>　ゲオＨＤ　　　　　 1996　　+121（　+6.5%）
10位 <7752>　リコー　　　　　　 1520　 +89.5（　+6.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5449>　大阪製鉄　　　　　 3000　　-595（ -16.6%）
2位 <3034>　クオールＨＤ　　　 1800　　-356（ -16.5%）
3位 <3110>　日東紡　　　　　　15000　 -2180（ -12.7%）
4位 <7603>　ジーイエット　　　　162　　 -22（ -12.0%）
5位 <3417>　大木ヘルス　　　 1287.1　-170.9（ -11.7%）
6位 <3690>　イルグルム　　　　　540　　 -65（ -10.7%）
7位 <8107>　キムラタン　　　　 31.4　　-3.6（ -10.3%）
8位 <4414>　フレクト　　　　　 1400　　-150（　-9.7%）
9位 <7731>　ニコン　　　　　 1761.3　-175.7（　-9.1%）
10位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2400　-216.5（　-8.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7004>　カナデビア　　　　 1149　　 +72（　+6.7%）
2位 <7752>　リコー　　　　　　 1520　 +89.5（　+6.3%）
3位 <2802>　味の素　　　　　　 3770　+155.0（　+4.3%）
4位 <4503>　アステラス　　　　 2480　 +59.0（　+2.4%）
5位 <3659>　ネクソン　　　　 3672.1　 +49.1（　+1.4%）
6位 <6504>　富士電機　　　　10528.5　+123.5（　+1.2%）
7位 <2413>　エムスリー　　　　 1776　 +16.0（　+0.9%）
8位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2400　 +21.5（　+0.9%）
9位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 2051　 +17.5（　+0.9%）
10位 <9532>　大ガス　　　　　 6381.6　 +47.6（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7731>　ニコン　　　　　 1761.3　-175.7（　-9.1%）
2位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2400　-216.5（　-8.3%）
3位 <6479>　ミネベア　　　　　 3200　-195.0（　-5.7%）
4位 <5401>　日本製鉄　　　　　　640　 -26.6（　-4.0%）
5位 <6645>　オムロン　　　　　 4050　　-149（　-3.5%）
6位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 3901　　-106（　-2.6%）
7位 <2801>　キッコマン　　　　 1475　 -39.0（　-2.6%）
8位 <6723>　ルネサス　　　　 2711.1　 -55.4（　-2.0%）
9位 <3402>　東レ　　　　　　　 1219　 -17.0（　-1.4%）
10位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　 1040　 -12.5（　-1.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース