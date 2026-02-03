サッカーの元フランス代表FWカリム・ベンゼマ（38）が4日、新天地のサウジアラビア1部アルヒラルに合流。「アジアのレアル・マドリードようなクラブに加入できて最高です。ここは全てが素晴らしい」と喜びを語った。

ベンゼマは同じサウジアラビア1部アルイテハドから完全移籍でアルヒラルに加入。アルイテハドでは公式戦通算83試合で54ゴール17アシストをマーク。昨シーズンは国内2冠に貢献するなど活躍していたが新契約の条件を巡ってクラブと対立し、急転直下で国内ライバルクラブへ“禁断”の電撃移籍が実現した。

この日チームに合流したベンゼマはクラブ公式サイトで「アルヒラルはアジアのビッグクラブで歴史と名声においてレアル・マドリードのようです。ここではファン、選手の質やプレースタイル、クラブのプロフェッショナルな精神など全てが素晴らしい。今日、アルヒラルの選手になれたことを誇らしく思います」と喜びの声。自身がかつて所属した世界的名門クラブみたいだと絶賛した。

アルヒラルは2度のACL制覇を誇るアジア屈指の名門で、現在は元イタリア代表のシモーネ・インザーギ監督が指揮。モロッコ代表GKヤシヌ・ブヌやセネガル代表DFカリドゥ・クリバリ、ポルトガル代表MFルベン・ネベス、ウルグアイ代表FWダルウィン・ヌ二ェス、元セルビア代表のMFセルゲイ・ミリンコビッチサビッチなど多くのスター選手たちを擁している。

チームは今季14勝5分けとリーグ戦無敗。2位アルナスルと勝ち点1差で首位を快走しており、ベンゼマは「神のご意志があられば私たちはともに成功し、優勝するでしょう」とタイトル獲得に貢献することを誓った。