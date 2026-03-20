イングランド代表の主力11選手は、日本代表戦へ照準を合わせて調整を行うようだ。今月のインターナショナルマッチウィークではサッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』にウルグアイ代表、日本代表を迎え、開幕まで3カ月を切ったFIFAワールドカップ2026に向けた強化と調整を図るイングランド代表。現地時間20日にはこの2試合に臨むメンバーが発表されたが、総勢35名の大所帯に。3チーム分以上の人数を招集した