27卒の3人に1人は内定済み？意外と知らない「就活解禁直前」のリアルと対策
YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒】「コスパ良い方法教えます」解禁直前 2月の動き方・対策を進捗別に徹底解説！｜面接・自己分析」と題した動画を公開した。著書『確実内定』で知られるトイアンナ氏をゲストに迎え、就活解禁目前の2月における具体的な戦略について、学生の進捗状況に応じた3つのパターンで解説している。
動画の冒頭、トイアンナ氏は「企業によってはもう内定を出し終えている」と切り出し、27卒の内々定率がすでに「37.4％」に達しているという最新データを提示した。3人に1人が内定を持っている現状を踏まえ、これから動き出す学生や、活動しているが結果が出ていない学生に向けて、具体的な「コスパの良い」動き方を指南している。
まず、夏や秋から動いているが内定がない「迷子停滞組」に対しては、「応募する社数を20社以上に増やす」ことを最優先事項として挙げた。トイアンナ氏は「ここまで内定がなく焦っているということは、残っている会社数があまりないはず」と指摘し、手持ちのカードを増やすことで心の安定を取り戻すべきだと説く。また、この時期に「自分の何がいけなかったのか」と性格面での内省を行うのはNGであり、姿勢や声の速度といった「行動面」の改善に注力すべきだとアドバイスした。
次に、これから就活を始める「3月開始組」に対しては、「迷子停滞組よりさらに応募しまくる」ことを推奨。経験値が不足している状態で本命企業の選考を迎えるリスクを避けるため、興味のない業界も含めて幅広くエントリーし、場数を踏むことの重要性を強調した。説明会は「社会科見学」程度に捉え、Webの合同説明会などを活用して効率的に情報を集める手法も紹介された。
最後に、早期内定を持っているが就活を続ける「納得追求組」には、「何月何日まで就職留年ができるか調べる」というユニークな対策を提示。あえて退路を確認することで、「最悪の場合は来年がある」という精神的な余裕を持ち、妥協のない選択ができるようになると解説した。
トイアンナ氏は総括として、自己分析に時間をかけすぎるよりも、まずは行動量を増やし、客観的な視点を取り入れることが重要だと結論づけた。就活解禁直前の今、自身の状況を冷静に見極め、戦略的に動くことが求められている。
