Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月3日は、USB-Cケーブルを備え、AC充電器としても使えるUGREEN（ユーグリーン）のコンセント付きモバイルバッテリー「Nexode 10000mAh 65W パワーバンク（PB512）」がお得に登場しています。

UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー 10000mAh 65W 急速充電 【3役一体】 ACプラグ＋USB-Cケーブル一体型 3ポート ノートPC(MacBook)充電対応 65W 充電器 モバイルバッテリー 45W 折畳式プラグ デジタル表示 コンパクト PSE認証済 iPhone17 Galaxy Android スマートフォン iPad Pro MacBook その他 PB512 9,980円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

大容量＆高出力で使い勝手抜群。UGREENの「コンセント付きモバイルバッテリー 10000mAh」が15％オフ

2026年1月に発売開始したばかりのUGREEN（ユーグリーン）の新作モバイルバッテリー「Nexode 10000mAh 65W パワーバンク（PB512）」が、クーポン利用で15％オフと早くもお買い得です。

10000mAhと大容量。iPhone 17なら約1.7回もフル充電ができ、旅行や出張のお供に最適です。

ストラップにもなるUSB-Cケーブル内蔵。最大65出力でノートPCの急速充電もこれ1台でOK！

18cmのUSB-Cケーブルを内蔵。他にも、USB-C×1ポート、USB-A×1ポートを搭載しており、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。

コンセント接続時、USB-CケーブルやUSB-Cポートは最大65W出力。モバイルバッテリーとして使用した時は最大45W出力とパワフル。スマホやタブレット、ノートPCの急速充電に対応しています。

USB-Cケーブルはストラップとして使用OK。移動時の持ちやすさも実現しています。

折りたたみ式のACプラグ付きなので、カバンの中に入れてもかさばりにくいのもポイント。

コンセントに挿すだけで本体が充電できるので、持ち歩くケーブルが減るのも助かりますね。

パススルー機能搭載で充電時間を効率化。多重保護機能により大切な機器をしっかり守る

パススルー機能を搭載。本体を充電しながらスマホやノートPCを充電できて便利です。

イヤホン用の小電流モードにも対応。過充電や過電圧、ショートを防ぐ多重保護機能を採用。大切なデバイスを安全に充電できますよ。

バッテリー残量をデジタルディスプレイに表示してくれるので、突然の充電切れを防いでくれる優れモノです。

なお、上記の表示価格は2026年2月3日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

