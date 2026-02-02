photo: haco

2025年11月14日の記事を編集して再掲載しています。

急に寒さが押し寄せてきましたね。冬のアウターを慌てて出して着始めたところです。

わが家には自転車通学の息子がいるのですが、走っていると寒いと言うので暖かいアウターを購入してみました。

ユニクロのパフテックシリーズ

photo: haco

ユニクロのパフテックシリーズは最新繊維テクノロジーの軽くて暖かい高機能中綿パフテックを使ったアウターです。その中から、パーカのブラックを選びました。

photo: haco

パフテックはダウンではありませんが、とても軽く、あまりボリュームも出過ぎないのがいいところ。すごく寒い！というわけではない日でも気軽に羽織れるし、着たまま運動もできています。

また、自転車で走る時はすごく寒くても、普通に歩く時はまだそんなに寒くない日もあるので、見た目はそれほど厚着ではないのにちゃんと暖かいパフテックはちょうどいいようです。

また軽いと、暖房の効いた車内や建物内で脱いだ時に持ち歩きがラクなんですよね。

photo: haco

中に厚着をしてもいいようにいつもより大きいXLを購入したのですが、大きいダウンを着た時になりがちなマシュマロマンみたいなシルエットにはならず、前から見ても横から見てもスッキリしています。

細かな部分にこだわりも詰まってます

photo: haco

袖口と裾の一部がゴム入りになっていて、冷気が入りにくくなっています。これは自転車通学の息子にとってもありがたい構造です。

photo: haco

着用し始めてしばらくしてから気付いたのですが、内側の左右にポケットらしきものが！スマホや財布が余裕で入りそうな少し大きめなポケットです。ちょっとしたお出かけなら手ぶらでも行けます。外した手袋を収納するのにいいサイズだし、真冬はカイロを忍ばせたらお腹周りがもっと暖かくなるかも。

ちなみに外側にもファスナー付きのポケットが付いています。

photo: haco

フードは、頭がすっぽり収まる立体的な形。本当に寒い時や突然の雨の時にはこれも役立ちそう。撥水加工もしてあるので小雨程度なら濡れてもOK。汚れても家で手洗いできるから安心です。

軽くて暖かいから脱ぎ着が多い冬にもぴったり

photo: haco

パフテックのシリーズはパーカの他にジャケット、ベスト、コートなどがあり、メンズ・レディース・キッズサイズがあり、カラーも豊富なのですが、このデザインのレディースがないのがとても残念。息子のを見ていたら自分用も欲しくなってしまったので、メンズの小さいサイズを買おうかと検討中です。

photo:haco

着てみると意外とシンプルでカジュアル過ぎず、制服の上や仕事着としても通用しそうなアウターです。ボトムスもあまり選ばないのもいいですね。

本人も気に入っているし、11月から3月くらいまでシーズン的にも長く着られそう。大満足なお買い物となりました。

Source: ユニクロ