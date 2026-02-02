EXNOAが運営するDMM GAMESは、PC（ブラウザ版/DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版）用放置系タワーディフェンスバトル「邪神戦記ルルイエ少女隊 -クトゥルフ神話TD-」の事前登録および事前登録キャンペーンを2月2日より開始した。

本作は、クトゥルフ神話に登場する邪神や、身体から生えた触手を自在に操る異形の少女たちと共に、神々と戦う放置系タワーディフェンスバトルゲーム。ド派手な演出と爽快感を味わえるバトルを、タワーディフェンスゲームをプレイしたことがない人でも安心して楽しめるよう直感的に操作できる設計となっている。

【ストーリー】

≪シト≫、そして≪テンシ≫の攻撃に

未確認の都市を有した、絶海の孤島≪ルルイエ≫を舞台に

世界各地を襲った天変地異と共に現れたカミの使い――

≪シト≫、そして≪テンシ≫の攻撃にさらされるルルイエ。

身体から生えた触手を自在に操る異形の少女たち――

邪神の力を持つ≪ヴァイス≫に保護された主人公は、

世界の未来を担う力を持った≪銀の鍵≫を巡る戦いに巻き込まれていく。

≪邪神≫か≪カミ≫か――地球（ホシ）の覇権は、ふたつの勢力に委ねられた。

どちらが勝っても絶望……そんな未来に、ヒトとして抗うために。

事前登録キャンペーン開催！

事前登録開始を記念し、登録者数に応じてリリース後に最大7,000個の原石がもらえる事前登録記念キャンペーンと、リリース後に好きなキャラが入手できる「事前登録ガチャ」が開催されている。事前登録期間中は、1日最大5回ガチャを引くことができる。

さらにガチャの個人回転数、登録者全体の累計回転数に応じて、リリース後に最大3,000個の原石がもらえる。事前登録者数とガチャ回転数の目標を達成することで、リリース後に最大10,000個の原石（ガチャ33回分）と事前登録ガチャで入手したお気に入りのキャラがもらえる。

事前登録開始を記念したプレゼントキャンペーンも実施！

公式Xアカウントをフォローし、投稿されるキャンペーンポストをリポストすることで、最大1万円分のAmazonギフトカード番号が100名に当たるキャンペーンが2月8日23時59分まで開催される。

□事前登録ページ

□公式Xアカウント

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、公式Xのチャットまでお願いいたします。

【注意事項】

・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時にゲーム内プレゼントから受け取れます。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

(C)2026 EXNOA LLC