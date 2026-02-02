「芸人としては死んどるよ！」河本準一の口撃にオズワルド伊藤が悶絶！妹を巡る“コンプラ違反”発言にブチギレ！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。1月29日（木）の放送は、「ガチバトル 怒ったら負け！」をお届け！
【動画】「芸人としては死んどる！」河本準一の口撃にオズワルド伊藤が悶絶！妹を巡る“コンプラ違反”発言にブチギレ！
MCの河本準一、ゲストのくっきー！、オズワルドの伊藤俊介がトークバトルを展開！ 人間は、感情を抑制することができるのか！
ルールは単純明快。トークの間、どんな理不尽にも耐え、一番怒らなかった人が勝利者となる。
バトル前半戦では、お互いの家族を非難され、くっきー！と伊藤が怒ってしまいそれぞれ1アウトに！
くっきー！が「これを機に3人でイベントとかやってみる？」と話を振ると、「伊藤がトークをできるかどうか」という話になり、河本は「芸人としては死んどるんよ！」と一撃。
伊藤が「これから…」と口ごもると、河本は「冠番組持たなあかん！」と容赦なくバッサリ。さらにくっきー！も、「(相方の)畠中(悠)に『ありがとう、感謝している』と電話せぇ！」と追い打ちをかける展開に。
続いて、伊藤の妹(伊藤沙莉)の話に。くっきー！が伊藤の顔をまじまじと見つめ、「不思議…妹さんは可愛いやん♡ なんでこんな…」と言うと、河本も「俺、妹好きやねん♡」とコメント。伊藤が「妹は、俺も連絡が取れないくらいだから…」と告白すると、くっきー！が、河本から「最低や！」とツッコまれるほどのコンプライアンス違反な発言をし、見事、その挑発に乗ってしまう伊藤。
ここで名倉チェックが入り、前半戦同様アウトになるが、伊藤は「こんなの怒りますよ！」と、妹想いな一面を露わにしていた。
ラスト、くっきー！の口臭に2人が辟易している中、バトルはタイムアップ！
最も怒らなかった河本が優勝を飾った。
バトル終了後、前半戦で河本と伊藤がバトル内で「ラヴィット！」に対して失礼な発言をしたことを謝罪した。
