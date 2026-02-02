KLabが展開するAIアイドルプロジェクト「ゆめかいろプロダクション」は、『ゆめみなな』のデビュー楽曲「ナナノホシノナ」のミュージックビデオを1月30日21時にYouTubeにてプレミア公開すると発表した。

【画像】MVのサムネイル・ゆめみななの立ち絵

『ゆめみなな』は2月15日にデビュー配信を予定している5人組AIアイドルのセンターだ。

今回のMVは、AIによるクリエイティブと人による表現を組み合わせて制作されている。2025年12月8日に発表したファン参加型企画「#みんプロ第3弾」で募集したイラスト作品が一部使用されている。

また楽曲は、Apple Music、Spotifyをはじめとする主要音楽プラットフォームにて、順次配信を開始する。

「ゆめかいろプロダクション」は「AIを活用してファンとともに創り出すアイドル」をコンセプトにKLabが展開するAI VTuberプロダクション。これまでに、本プロジェクトの第1期生となる 5人組AIアイドルのビジュアル公開 や、SNSでの投稿内容（イラスト‧コメント‧アイデアなど）をAIが学習しキャラクターの世界観やビジュアルに反映する共創型企画「みんながプロデューサー（#みんプロ）」 の実施、さらに、ハイパーリアルなビジュアルや2Dビジュアルなど多面的に活動する 「マルチディメンション構想」 などを順次発表してきた。

■『ゆめみなな』プロフィール「みんなの夢を応援する、夜空の案内人」皆さんが抱いている小さな夢や目標、そして叶えたい未来を、七色の星の光で照らし、応援します。

（文＝リアルサウンドテック編集部）