日本銀行の利上げに伴う「金利のある世界」の到来を受け、地方銀行が預金獲得に向けた取り組みを強化している。

地銀は、地方の人口減少などで預金が流出する危機感が強い。魅力的な金利水準や地域色を打ち出して県内外から預金を集めたい考えで、メガバンクやインターネット専業銀行と差別化を図れるかどうかがカギを握っている。（大塚健太郎）

業界最高水準の預金金利

島根銀行は１月９日、スマートフォン支店「しまホ！」で、普通預金の金利を０・５％から０・７％に引き上げた。多くの銀行が０・３％程度に設定する中、業界最高水準としている。スマホ支店は店舗を置かず、キャッシュカードも発行しないことでコストを削減し、高い金利を売りとしている。

金利を上げて以降、スマホ支店への申込件数は、通常の３〜５倍に増えた。営業地盤の山陰地方以外からの顧客が８割強を占めているという。野中駿平支店長は「山陰地方の預金減少は今後加速することが想定される。全国での預金調達を目指す」と意気込む。

きっかけはマイナス金利政策解除

日本銀行が２０２４年３月にマイナス金利政策を解除し、日本経済は「金利のある世界」に戻った。銀行にとっては、融資による利益を出しやすくなった。その原資となる預金を増やすため、メガバンクは現金還元などのキャンペーンを展開している。体力勝負とは一線を画し、地域貢献で訴求する地銀も増えている。

福岡銀行などを傘下に置く「ふくおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）」が１月から始めたポイント還元サービス「バリー」は、ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」や、うどんチェーン「資（すけ）さんうどん」など地元発祥の飲食店で、クレジットカード払いした場合、還元率を最大２０％に高めた。域内でお金が回る「経済圏」を形成し、取引先の収益拡大にもつなげる狙いだ。

滋賀銀行は昨年７月、琵琶湖の環境改善団体に預金の一部を寄付する５年物定期預金「びわ湖ブルー預金」を開始。３月の締め切りを前に募集金額６００億円の約９割が集まった。担当者は「金利に左右されず、長く取引できるお客様を増やしたい」と話す。

全国銀行協会によると、地銀（第二地銀含む）の２５年末の預金残高は、前年比１・７％増の４０９兆４６５５億円だった。地方の人口減少やネット銀行との競争、「貯蓄から投資へ」の流れなどで伸び率は縮小傾向が続いている。

東北地方最大の預金量を誇る七十七銀行（仙台市）は、２５年９月末の預金残高が半年前より１５３５億円減った。小林英文頭取は昨年１１月の決算記者会見で「ネット銀に一部流れている」と危機感をみせた。全国地方銀行協会の片岡達也会長（横浜銀行頭取）も「相続などで都市部に預金が流れる構造的要因と、メガバンクの個人向けサービス強化が一因だ」と指摘する。

地銀経営に詳しい日本大の杉山敏啓教授は「地域で集めた預金を地域に還流するのが地銀の本分だ。メガバンクやネット銀行と正面からぶつからず、地域活性化につながる戦略が必要だ」と強調している。