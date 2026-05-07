「ポイントがつくからお得」と思って買い物をしていたのに、気づけば出費が増えていた……。そんな経験はありませんか。キャッシュレス決済やポイント還元が普及した今、誰でも“お得感”を感じやすくなっていますが、その一方で本来不要な支出が増えてしまうケースもあります。 本記事では、ポイント還元がなぜ無駄遣いにつながるのか、その仕組みと対策を解説します。 ポイントは「値引き」ではなく“後払