企業が株主に還元する配当金の総額は今年度、過去最高とみられている。利益に占める配当金の割合は年々上昇。一方で、今後も利益を拡大していくために必要な「投資」の割合は海外と比較して低い。こうした中、企業経営者らに挑戦を促し、稼ぐ力を押し上げるツールとして「コーポレートガバナンスコード」の強化が検討されている。（解説委員・安藤佐和子）

「コーポレートガバナンスの強化で企業の稼ぐ力を押し上げます」。経営戦略や企業再生のプロとして知られる冨山和彦氏は1月26日、都内で開かれたセレモニーで、このように発した。セレモニーは、コーポレートガバナンス（以下「コポガバ」）に秀でた企業を表彰するものだ。(※1）

そこでは冨山氏だけでなく、多くの参加者が相次いで、コポガバを「稼ぐ力を押し上げるツール」とする発言を行った。

◆不祥事対策だけじゃない。稼ぐ力のてこ「コポガバ」

コポガバは一般に「企業統治」と訳される。不祥事の際に「ガバナンス不全だった」「ガバナンスが効かない企業風土だった」などと指摘されることが多く、「守り」のイメージを持つ人も多いかもしれないが、中長期的な企業価値の向上を目的としている。

具体的には、

・取締役会に占める独立社外取締役のあり方

・政策保有株式(※2）への対応方針

・取締役の指名や報酬に関する委員会の設置

・株主との建設的な対話の方針

などについての原則を示していて、企業が検討の上で「沿わない」と決めた各原則について、「説明すべし」（comply or explain）としている。

◆フジクラやアシックスはなぜ受賞？

コポガバ優良企業をたたえるセレモニーで、経済産業大臣賞を受賞したのは光ファイバー大手の「フジクラ」だ。経産省の畠山陽二郎経済産業政策局長は、選定の理由を、「特にサクセッションプラン（社長の後継者選考計画）が企業の“稼ぐ力”を強化するための戦略に沿っている」と評価した。

また、大賞を受賞した「アシックス」の富永満之社長は、「当社はガバナンスを守りの仕組みではなく、『攻めの原動力』と捉え経営改善を行ってきた」と述べた。

・「収益性の低い事業からの撤退→成長事業に投資」、

・「政策保有株の売却や買収防衛策の廃止→緊張感ある経営環境を自ら選択」

などしてきたと説明した。ガバナンスを効かせることで、経営陣に甘えが許されない仕組みにし、稼ぐ力につなげたということなのだろう。

このように、コポガバは不祥事の防止にとどまらず、「稼ぐ力のてこ」に位置づけられているのだ。

◆「コポガバが成長を押し上げる」のロジック

2025年6月に策定された政府の「成長戦略」(※3）には、さらなるコーポレートガバナンス改革を推進していくことが盛り込まれた。コポガバ強化で、

・「設備投資」や「研究開発」など企業の投資を促進、

・これにより生み出された果実を「家計」などに広く分配、

・「経営資源の適切な配分が行われているか」の説明責任を明確化、

するという。

ここまで政府がコポガバの仕組みを使って、企業の投資を促そうとするのはなぜなのか？

理由についてある政府関係者は、“日本企業は、欧米に比べて成長投資の比率が低く、それが利益率の違いに結びついている”“最近の日本企業は、全体として業績は相応良いのに、そのお金は成長投資に十分回っていない”と指摘した。こうした状況の改善に向けて、コポガバを強化していく必要があるとの考えを示した。

また、企業経営に詳しいある弁護士は、「日本の場合は政府がそういう形で旗を振って、てこ入れしないと企業が変わっていかないというのがある」と厳しく指摘した。「株価が上がったのは良いが、成長が弱い。成長投資をしなくてはいけないのにしていない。稼ぐ力が弱い。だから金融庁も経産省も、ガバナンスをてこにして稼ぐ力を増やそうとしている」。その上で、経営者のマインドセットを変える必要があるとした。

◆“導入しなければ、日本の将来はない”

2015年に日本に導入されたコーポレートガバナンスコード。尽力した元東京証券取引所社長の斉藤惇氏（現KKRジャパン会長）は、当時の安倍晋三首相に「コーポレートガバナンスコードを入れなければ、日本の将来はない」と訴えたという。

平均株価が大幅に上昇し、過去最高値を更新する中で、企業は投資家の期待に応えるため、増配や自社株買いを通じて株主への利益還元を強化している。しかし、より重要なのは、将来に向けて利益を拡大していくための投資である。「日本の将来のためにつくられた」というコポガバの仕組みを、経営者は自社の成長実現のために存分に生かすことができるのか？ 果敢な挑戦が試されている。

※1 日本取締役協会主催「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2025」※2 取引関係の維持等を目的に保有する株式のこと※3 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025年改訂版」