

BAND-MAID

ガールズロックバンドのBAND-MAIDが、『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』の詳細情報を発表した。日本武道館でのツアーファイナルをもって、BAND-MAIDとしてのお給仕(ライブ)活動を”小休止”する。併せて『BAND-MAID TOUR 2025』から、ツアーファイナルである東京ガーデンシアター公演での「Present Perfect」のお給仕映像が公開された。

【動画】公開されたBAND-MAID「Present Perfect」ライブ映像

今回発表されたのは、日本・アジア・ヨーロッパの第一弾日程と会場情報に加え、北米のアメリカ・メキシコにて10月に開催するという情報だ。北米での開催は、日本人バンドとしてX JAPAN以来13年ぶり出演となったロラパルーザシカゴを含むツアー以来。ヨーロッパでの単独公演はコロナ禍前が最後となっており、本ツアーは全世界のファン待望のツアーとなっている。そして、ツアーファイナルは2021年にコロナの影響を受け中止となった日本武道館での公演を2日間に亘って開催。まさに悲願といえるこの公演の発表には、世界中のファンから祝福と喜びの声が殺到している。あわせて、日本公演のチケットのお盟主様（ファンクラブ会員）向け最速抽選チケット受付がスタートしている。なお、日本公演も追加発表される予定だ。

また、この発表に伴い、ツアーアートワークの第一弾も公開となった。世界地図をあしらったデザインで、まさに世界を股に掛けるようなBAND-MAIDの活躍の壮大さを、視覚的に捉えることができるものになっている。こちらは今後も更新されていく予定。

加えて、BAND-MAIDは日本武道館でのツアーファイナルをもって、BAND-MAIDとしてのお給仕(ライブ)活動を”小休止”することを発表した。「世界征服に向けた充電期間に入る」とし、期間中はメンバーそれぞれがインプットを重ねながら、制作活動は継続の上、結成15年イヤーとなる2028年に、さらにパワーアップして戻ってくるということだ。

さらに、全公演ソールドアウトを記録した『BAND-MAID TOUR 2025』から、ツアーファイナルである東京ガーデンシアター公演での「Present Perfect」のお給仕映像が公開された。「Present Perfect」はツアーファイナルの最後に演奏された曲であり、『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』の発表の直前に披露された曲でもある。2時間にも及ぶ公演の最後の曲とは思えないほどパワフルなパフォーマンスの最後に、SAIKI(Vo.)が「来年もついてこいよ！」とオーディエンスに投げかけているが、ワールドツアーの全貌が明らかになりつつある今観ることで、また違った感想を抱くことができる映像だ。

BAND-MAIDより、WORLD TOUR 2026開催に向けてのコメント

本年度開催の「BAND-MAID WORLD TOUR 2026」では、これまで皆様からいただいてきた本当に温かい応援への感謝を、すべてのお給仕に込めてお届けしてまいります。世界各地で、皆様にお会いできることを、心より楽しみにしております。

BAND-MAID WORLD TOUR 2026

3月20日(金) Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po4月11日(土) 神奈川

KT Zepp Yokohama5月2日(土) 宮城

仙台GIGS 5月10日(日) 東京

Zepp Haneda 6月3日(水) Berlin Columbia Theater6月5日(金) Frankfurt Batschkapp6月6日(土) Munich Technikum6月9日(火) Paris Bataclan6月11日(木) London O2 Academy Islington7月12日(日) 北海道

札幌ファクトリーホール7月17日(金) 熊本

B.9 V17月18日(土) 福岡

Zepp Fukuoka11月3日(火・祝) 大阪

なんばHatchFINAL11月13日(金)東京

日本武道館11月14日(土)東京

日本武道館※10月に北米、メキシコにて開催予定。日本公演も今後追加予定で、詳細は後日発表。