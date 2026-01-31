第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、滋賀からは近江と滋賀学園の2校が選出された。近江は2年ぶり8度目、滋賀学園は2年連続4度目の出場。同県からは初めて2年連続で複数校が選出された。

近江に2年ぶりの春切符が届いた。24年夏から昨夏まで3季連続で甲子園出場を逃し、現役部員は聖地に立ったことがなかった。主将で正捕手の杉本将吾（2年）は「甲子園出場を目標に入学したけど、大会に出場するたびに“甘い世界ではないな…”と痛感する日々でした」と悔しさを糧としてきた日々を、思い返した。

春夏通算23度、甲子園に導いた多賀章仁前監督が、25年3月に退任。小森博之監督が就任して臨んだ昨年は、春夏ともに甲子園に届かなかった。新チームで主将に指名された杉本は「自分が見本になるように頑張る。一丸となり目標を達成しよう」と訴え、聖地だけを見据えてきた。

2年生には、1年春からベンチ入りする正遊撃手の吉田大翼（だいすけ）や4番の箕浦太士に加え、プロ注目の最速148キロ右腕・上田健介ら好素材がそろう。それでも杉本が「秋にあそこまで勝ち進めるとは思っていなかった」と明かすように、甲子園を知らない世代は手探り状態が続いた。「最初は“どうなるかな…”と不安しかなかった。だけど上田が投球で引っ張ってくれたおかげで打線もつながった」。主将が抱いていた心配は杞憂（きゆう）に終わり、滋賀優勝で出場した近畿大会で8強入り。新体制で初めてとなる甲子園出場につなげた。

「選抜では相手に向かっていく野球を貫きたいです」。滋賀勢の甲子園最高成績は、近江が01年夏、22年春に達成した準優勝。その01年夏に正捕手を務めていたのが小森監督だった。監督の現役時代と同じ「主将兼正捕手」を担う杉本が、県勢の悲願を成就させるべく初の聖地に向かう。