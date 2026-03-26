◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦山梨学院 3―1 大垣日大（2026年3月26日甲子園）山梨学院が大垣日大（岐阜）に3―1で逆転勝ちし、2年ぶりにベスト8入りした。長崎日大との1回戦で本塁打を放ちながら、一塁守備で左手首を痛め「左橈骨（とうこつ）遠位端骨折」と診断された今秋ドラフト候補右腕の主将・菰田陽生（こもだ・はるき、3年）は包帯を巻いてベンチ入り。試合前ノックではボールボーイ、試合中は伝令を務