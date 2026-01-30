この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberのおにまる氏が運営するYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「【2月先取り】d払い50%・くら寿司8%など！今わかっているお得キャンペーン10選」と題した動画を公開。2026年2月に利用できる、あるいは1月末時点で判明しているお得なキャンペーン情報をまとめている。



動画では、2月から始まるキャンペーンの中から、特に注目すべきものを10個厳選して紹介している。中でも、くら寿司での支払いが実質8%以上お得になる西日本のコード決済アプリ「Wesmo!」のキャンペーンは必見だ。おにまる氏は、このキャンペーンが「無限に8%還元」を受けられる可能性があると解説。さらに、J-WESTカードからのチャージを組み合わせることで、還元率を最大6%上乗せできる方法も紹介している。



また、d払いの利用者向けには、日用品や食料品がお得に試せる「サンプル百貨店」で50%還元されるキャンペーン（2月8日まで）や、吉野家のテイクアウト・WEB予約で20%還元されるキャンペーン（2月28日まで）など、日常生活で活用しやすい情報が多数紹介された。



その他にも、メルペイでのApple Accountチャージ10%還元や、nanacoモバイルの新規入会・チャージキャンペーン、暗号資産取引所BITPOINTの口座開設キャンペーン（2月2日まで）など、多岐にわたるジャンルのお得情報が網羅されている。



今回の動画は、2月に向けてどのようなキャンペーンが控えているかを事前に把握し、計画的に活用するための指針となるだろう。各キャンペーンにはエントリーが必要なものも多いため、動画を参考に早めに準備を進めておくことが、お得な生活への第一歩となりそうだ。