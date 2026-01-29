ホテルの宿泊時に客室内の備品を壊してしまったときの適切な対処法について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【要注意】「えっ…」 これがホテル宿泊時、絶対にやってはいけない“NG行為”です！

公式TikTokアカウントは「質問回答 部屋にあるものを壊してしまったとき」というタイトルの動画を公開。この動画では、宿泊客に扮した男性が登場し、電気ケトルを落として壊してしまう場面から始まります。

男性が「このまま置いておいたら絶対バレへんよな…」とつぶやき、机の上に壊れた電気ケトルを置いたところ、スタッフが「もちろんバレています」と言いながら登場し、「絶対に申告してください」と注意喚起しました。



男性の「やっぱりバレるんですか！？」という質問に対し、スタッフは「必ず申告してください！ バレます」と警告。その理由について「次のお客さまをお迎えする上で新しいものを用意しないといけません」と述べつつ、「『自分さえよければいい』という考えではなく、次に使う人のことも考えられるとすてきですね」と笑顔で語りました。

この投稿に対し、SNS上では「請求されるの？」「壊れてたことあったよ！確認してなかったの？って思ってフロント電話したら新しいの持ってきてくれたけど」といった声が上がっています。

ホテルの宿泊時に備品を壊してしまった場合は必ず申告しましょう。