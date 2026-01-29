この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberとして活動する「おにまるちゃんねる」が、「PayPayが『PayPayクレジット（あと払い）』をゴリ押しする本当の理由…孫正義が仕掛けた決済の構造改革」と題した動画を公開。PayPayがなぜ「PayPayクレジット（旧あと払い）」をしきりに推奨するのか、その背景にある決済システムの構造を深掘りして解説した。その裏には、クレジットカード決済にかかる「国際ブランド手数料」を回避し、利益を最大化するというPayPayの巧みな戦略があった。



動画ではまず、クレジットカード決済の基本的な仕組みが解説された。消費者が店舗でカード決済を行うと、その代金から数%の手数料が差し引かれ、残りが店舗の売上となる。この手数料は、「イシュアー（カード発行会社）」「アクワイアラー（加盟店契約会社）」、そして「国際ブランド（Visa、Mastercardなど）」の3者に分配される仕組みだ。



一方、PayPayのようなQRコード決済では、この構造が異なる。PayPayは国際ブランドを介さず、独自の通信網で決済を完結させる。そのため、国際ブランドに支払う手数料が発生しない。これが、店舗側にとってクレジットカード決済よりもPayPayの決済手数料が安く設定されている理由の一つである。



動画の核心は、なぜPayPayが「PayPayクレジット」をこれほどまでに推進するのかという点にある。「PayPayクレジット」は、PayPayカードをPayPayアプリに紐づけて支払う方法だ。一見するとクレジットカード決済と同じに思えるが、決済ルートが決定的に違う。PayPayアプリを介して支払うことで、国際ブランドの通信網を使わずに決済が処理されるため、PayPayは国際ブランドへの手数料を支払う必要がなくなるのだ。



出演者のおにまる氏は、この影響の大きさを具体的な数字で示す。クレジットカードの国際ブランド利用料は決済額の「0.05%前後」と言われているが、PayPayの年間取扱高は「10兆円」を超える。仮にこの全額で国際ブランド手数料を回避できれば、年間で50億円ものコスト削減に繋がる計算になるという。「PayPayあと払い（クレジット）を使ってもらうことで、国際ブランドへの手数料を支払わずに済む」という実利的な理由こそが、PayPayがこの支払方法を強力に推進する最大の動機だと、おにまる氏は結論付けた。