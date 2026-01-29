「ジムニー ノマド」を手に入れられるかは「抽選」で決まる！

スズキは2026年1月15日、受注を停止している「ジムニー ノマド」について、1月30日より注文の受付を再開すると発表しました。



販売店の問い合わせなどの反響はどうなのでしょうか。首都圏のスズキディーラーに聞いてみました。

1年ほど前の2025年1月30日、スズキから「ジムニー」シリーズとして待望の5ドアロングボディモデル「ジムニーノマド」が発表されるやいなや、注文が殺到。わずか4日間で新規受注を停止となったことを覚えている人も多いはずです。

【画像】超カッコいい！ これが5ドアの「ジムニーノマド」です！ 画像を見る（30枚以上）

ジムニーノマドは、インドのグルガオン工場で生産され、日本に輸入されている「逆輸入車」です。

受注が開始されるとすぐに、月販目標である1200台を大幅に上まわる約5万台もの注文が殺到し、わずか数日で数年先までのバックオーダーを抱えることとなってしまったのです。

販売されているにも関わらず、注文ができないお客さんと、目の前に「買いたい」という明確な意思を伝えてきているお客さんがいるにも関わらず、契約できない（ジムニーノマド分の月間販売台数を増やせない）販売店。

双方がモヤモヤした状態が現在も続いています。メーカーとしても何らかの対策を講じなければなりません。

その結果、2026年1月30日から受注再開するにあたり、「納車順については申し込み順ではなく抽選で行う」という手法が採用されたのです。

抽選の申し込み受付期間は、2026年1月30日（金）から2月28日（土）まで。この期間中に行われたすべての申込みについて、抽選にて納車順が決定されます。

なお、3月1日以降の注文は通常通り受け付けるとのことで、全国のスズキ販売店店頭でのみ申し込みを受け付けるため、電話やメールはNGです。

申し込みに必要なものは「運転免許証（抽選申込書に免許証番号の記入が必要）」「個人情報（名前、住所、電話番号）「注文する車両の仕様」とされています。

店頭で専用の「ジムニーノマド抽選申込書」に必要事項を記入し、規約に同意することでエントリー完了です。

抽選の結果は、3月下旬から順次申し込みを行ったディーラーから連絡があります。

ただし、店舗や内容によって連絡が届く時期が異なるため、申し込み時に確認が必要です。

抽選は1人1回限りの申し込みとし、重複申込は無効です（同一人物による複数代理店・販売店での申し込みも無効扱い）。

そのほか、転売目的での申し込みはもちろん、権利の譲渡・売買・交換もNGであり、契約手続き後のキャンセルや申し込み内容の変更ができないので注意が必要です。

「抽選」というルール付けが明確となったジムニーノマド。1月下旬に首都圏にあるスズキディーラーに問い合わせてみました。

「抽選方法やエントリー方法に関するお問い合わせが非常に多いです。

あくまでも“抽選”であるため、受付開始日である1月30日にエントリーされたからといって当選する確率が高まることもありませんし、最終日にあたる2月28日にエントリーした場合でも同様です。

契約手続き後のキャンセルやお申し込み内容の変更ができないので、グレードやボディカラーなど、じっくりご検討いただいたうえでのエントリーをお願いいたします」

また、別のスズキディーラーのセールススタッフからは以下のようなコメントをいただきました。

「“抽選”という2文字の情報が先行しており、詳細な情報までお客様に届いていないのが現状です。

特にご注意いただきたいのが、『ご来店でのみ申し込みが可能』であること、そして『重複申込は無効』であること、『1度申し込んだらキャンセルや変更ができない』こと。『転売目的はNG』であることが挙げられます。

2月いっぱいはエントリー可能ですので、ご都合のつくときにご来店ください」

先着順ではないので慌てる必要はありませんが、この1ヶ月のあいだに「本当にジムニーノマドが欲しいのか」の意思確認をする、あるいは家族会議を行う良い機会かもしれません。