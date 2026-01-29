日本テレビ、Ｎｅｔｆｌｉｘと連携でＷＢＣ中継制作を受託「国民的関心事を広く遍く」「多くの方々にお楽しみいただけるよう」　地上波で関連特番放送へ

日本テレビは２９日、Ｎｅｔｆｌｉｘが独占ライブ配信する２６年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、中継制作を受託し、Ｎｅｔｆｌｉｘとプロモーションで連携し、地上波で関連特番を放送することを発表した。

Ｎｅｔｆｌｉｘが独占ライブ配信する映像で、１次ラウンドの１０試合と、準々決勝以降の５試合を合わせた計１５試合の中継制作を受託する。

また、「プロモーションパートナー」として連携し、地上波ではＷＢＣ開幕特番など、特別枠は９枠を予定（日時は今後発表）。またニュース番組や情報番組などでも放送するという。

同社は「国民的関心事を広く遍く伝え、野球文化の更なる醸成に寄与できると考えています。昨年３月にはＭＬＢ日本開幕戦でＭＬＢからも高い評価を戴きましたが、７０年かけて培ってきた野球中継の確かな制作・技術力を今大会においても遺憾なく発揮し、大会連覇が期待される日本代表チームをはじめ、世界最高峰の戦いが繰り広げられる歴史的な大会を、多くの方々にお楽しみいただけるよう準備を進めてまいります」とした。

侍ジャパンが連覇を期す今大会は、井端弘和監督（５０）が指揮を執り、すでに出場３０人中２９人のメンバーが発表。２００９年の５人を上回る史上最多８人のメジャーリーガーを擁し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）を軸に、歴代最高と言える布陣が集結している。