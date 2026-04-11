◆米大リーグカブス―パイレーツ（１０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス鈴木誠也外野手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・パイレーツ戦のスタメンに「５番・右翼」で名を連ね、今季初出場となる。誠也は３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に侍ジャパンの一員として出場。東京ドームでの１次ラウンドでは２本塁打を放つなど、９打数３安打の打率３割３分３厘で主軸として存