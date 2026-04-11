Windows端末やAndroid端末のベンチマークやモニタリングを行うソフトウェアを配布している「CPUID」がハッキングの被害に遭い、端末のCPU情報を取得・閲覧する「CPU-Z」やハードウェア監視を行う「HWMonitor」にマルウェアが混入されていたことがわかりました。CPUIDはおよそ6時間にわたり侵害があったことを認めた上で、問題は修正済みだと報告しています。CPUID hacked to deliver malware via CPU-Z, HWMonitor downloadshttps: