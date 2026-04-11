アメリカとイランは11日、仲介国のパキスタンで直接協議を行う予定です。今回、協議が行われた場合、事態の打開につながるのでしょうか。アメリカ・ワシントンからFNNワシントン支局・林英美記者が中継でお伝えします。今回の交渉は、そもそも一時停戦の内容を巡り双方の認識が食い違っているだけではなく、アメリカが求めている核開発の放棄でも隔たりが大きいため、事態打開の糸口は見えていません。トランプ大統領は10日、交渉