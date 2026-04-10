円頓寺商店街の秀吉像を壊したとして、愛媛県警の警察官に懲戒処分です。 【写真を見る】首を折られた豊臣秀吉像 愛媛県警の警察官を懲戒処分 報告怠った同僚3人も処分 名古屋･西区の円頓寺商店街 この問題は去年8月、名古屋市西区の円頓寺商店街に設置された豊臣秀吉像の首が折られたもので、出張で訪れていた愛媛県警の男性警部補が、器物損壊の疑いで書類送検されましたが、その後、不起訴処分となりました。 「警察への信頼