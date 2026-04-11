中国サッカー協会(CFA)は10日、今月4日の北京地区U-10リーグで両チームの選手が自陣ゴールへシュートしあってオウンゴールを連発する試合があったことを報告し、「競技風紀管理上の問題について徹底的な調査を行う」と発表した。現地メディア『財新』などによると、問題となったのは東城体育学校チーム16オレンジ対キッカーズ・ランの一戦。この試合は勝者がグループ首位通過して敗れたチームが2位通過する状況で、すでに両チ