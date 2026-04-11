日本のナフサの調達元プラスチックなどの原料となる原油由来の製品ナフサを巡り、三井化学や三菱ケミカルグループといった化学メーカーが中東産以外の調達を進めている。米国などから一定程度確保できる見通しとなったが、月間283万キロリットルに上る国内需要を満たすには一層の拡大が必要だ。米イスラエルとイランによる2週間の停戦合意後も、ホルムズ海峡の開放は不透明で供給不足の懸念解消は見通せない。経済産業省による