【モデルプレス＝2026/04/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が4月10日、自身のInstagramを更新。オールブラックのコーディネートを披露し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」5回参加美女「シルエット綺麗」美ウエスト際立つ韓国ショット◆瀬川陽菜乃、美ウエスト際立つへそ出しトップス姿披露瀬川は「春ぅ。今の気