◇J1百年構想リーグWEST第10節 神戸 3-2 名古屋 (11日、ノエビアスタジアム神戸)この一戦で神戸のGK前川黛也選手とDFマテウス・トゥーレル選手が激突し両者が負傷退場。前川選手は額から流血し、トゥーレル選手はピッチに入ってきた救急車によって運ばれスタジアムをあとにするハプニングが起こりました。予期せぬ事態が起きたのは3-2で神戸がリードした後半44分。名古屋が相手DFの裏にロングボールを蹴り込むと、自陣ゴール方向へ