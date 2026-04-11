北朝鮮が対中姿勢を大きく揺らがせている。かつて中国の最高指導者を“軽視”するかのような異例の対応を見せたかと思えば、直近では関係重視へと急速に回帰した。その振幅の大きさは、同国外交の本質を浮き彫りにしている。北朝鮮メディアは新年に際し、習近平に送った年賀状を極めて簡略に扱い、名前すら明記せず他国首脳と並列的に列挙するにとどめた。これは大国の国家元首に対する公開的な侮辱であり、事実上、中国との関係を