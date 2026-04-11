千葉-水戸、広島-清水などで熱中症対策を講じた4月11日に各地で開催された明治安田J1百年構想リーグで、熱中症対策としての飲水タイムが実施された。4月上旬という時期での実施は、異例の事態となった。飲水タイムが適用されたのは、フクダ電子アリーナで行われたジェフユナイテッド千葉と水戸ホーリーホックの一戦。この日の千葉市の最高気温は26度で夏日となっていた。また、サンフレッチェ広島と清水エスパルスの試合でも実