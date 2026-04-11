「日本の麦茶を変える」とのキャッチコピーが話題の、HIKAKINプロデュースの「ONICHA」。地味で退屈なイメージを塗り替えようという意気込みとは裏腹に、ネット上で批判されているのです。“日本の麦茶を変えると言っているのに原材料が外国産なのはどうか”とか、“他のメーカーの麦茶を下げるような表現はよろしくない”との意見からも、視聴者の共感が得られていない状況がうかがえます。◆「常識を覆す」ド派手な演出と、ごく