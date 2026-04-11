◇プロ野球セ・リーグ 中日-阪神(11日、バンテリンドーム)中日のルーキー・花田旭選手が、待望のプロ初アーチをマーク。貴重な追撃の1点をチームにもたらしました。2025年ドラフト6位で東洋大から中日に入団した花田選手。4日のヤクルト戦で1軍デビューを果たすと、ここまで出場した5試合すべてでスタメンで起用されました。打撃でのアピールが続き、その5試合で7安打を放ち、2打点も記録。打率.333と好調を維持していました。この