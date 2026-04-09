3月27日の放送をもって『Live News イット！』（フジテレビ系）のメインキャスターを卒業したフリーアナウンサーの青井実（45）。4月からはフジの局アナである榎並大二郎アナ（40）と山崎夕貴アナ（38）が同番組の新キャスターに就任している。かつてNHKの人気アナウンサーだった青井アナが『イット！』MCに抜擢されたのは、‘24年4月のこと。フリーに転身してまもなくフジに迎えられた青井アナだったが、わずか2年での降板となっ