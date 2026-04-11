感謝状を贈られた吉岡さん（左）と佐藤さん＝８日、麻生署行方不明となっていた高齢男性を保護したとして、神奈川県警麻生署は８日、桐蔭学園高３年の吉岡杜萌輝さん（１７）と佐藤菜摘さん（１７）に感謝状を贈った。高齢化が進む地域で、支え合いの価値を示す行いだった。２人は学校帰りの３月９日午後６時ごろ、川崎市麻生区内のフットサル場付近を歩いていた際、ふらつきながら歩く９３歳の男性と擦れ違った。直後に男性が