最高裁第2小法廷（三浦守裁判長）は、浜松市の自宅で2022年、祖父母と兄の計3人を殺害したとして殺人罪に問われた元警察官の無職山田悠太郎被告（26）の上告を棄却する決定をした。10日付。懲役30年とした一、二審判決が確定する。公判では、被告の刑事責任能力が争点になったが、一、二審はいずれも完全責任能力があったと判断していた。判決によると、22年3月8日夜、自宅で祖父浦山毅さん＝当時（79）＝と祖母秀子さん＝同