¡¡¹Åç¤Î£¸Ç¯ÌÜÆâÌî¼ê¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ØÄêÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¡Ê»ØÄêÌôÊª»ÈÍÑ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µåÃÄÂ¦¤Ï£²£¸Æü¤ËÁ´ÌÌ¼Õºá¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£Ó£Î£Ó»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îà¤È¤Ð¤Ã¤Á¤êÈï³²á¤â¤¹¤Ç¤ËÈ¯À¸¡£·è¤·¤Æ¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤ËÆüËÜµå³¦¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹ñÆâ¤ÇÌ¤¾µÇ§¤ÎÀ®Ê¬¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¤ò´Þ¤àÂ¯¾Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤òÀÝ¼è¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¡¢£²£·Æü¤Ë¹Åç¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿µåÃÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÁÜºº¤Ø¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÌóÂ«¡£¸½¾ì¥È¥Ã¥×¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤â¼Õºá¤Î¾å¡¢±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼«³Ð¤ò·ç¤¤¤¿¹ÔÆ°¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÌÜÁ°¤Ë¸½ÌòÁª¼ê¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ïµå³¦Æâ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£±©·îÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤ÎàÈï³²á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊá¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é£Ø¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö±©·îÂáÊá¡×¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æ±Î½Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£²áµî¤ÎÌµ´Ø·¸¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¤¬»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¡Ö¡»¡»¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¥»¡¼¥Õ¡×¡Ö¢¤¢¤¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤ó¤ä¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Á¤ã¤«¤·¤¿ÆâÍÆ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤Ïº£²ó¤Î¹Åç¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÌ¤Î¥»µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀÎ¤È°ã¤¤¡¢º£¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä£Ó£Î£Ó¤¬È¯Ã£¤·¤¿»þÂå¡£¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ëÊØÍø¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿°ìÊý¡¢Éé¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÈï³²¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤«¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë°ò¤Å¤ë¼°¤Ë¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸½¤ì¡¢£±£°Ç¯¡¢£²£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Þ¤Ç¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤â¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤â¼õ¤±¤¿¡£¿È¤«¤é½Ð¤¿¥µ¥Ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤Î»Ò¶¡¤¬³Ø¹»¤È¤«¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤ÇÌµ´Ø·¸¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤ÎÇ¢¸¡ºº¤Ç¤ÏÌôÊª¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÆþ¼ê¥ë¡¼¥È¤ò´Þ¤á¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µå½ÕÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë£²·î£±Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÄ¾Á°¤Ëµ¯¤¤¿ÂáÊá·à¤Ï¡¢µå³¦Á´ÂÎ¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£