道枝駿佑×生見愛瑠『君が最後に遺した歌』がTOHOシネマズ 大井町とコラボ！SP映像＆開業告知ポスター公開

なにわ男子の道枝駿佑が主演、生見愛瑠がヒロインを務める映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）と、3月28日に開業するTOHOシネマズ 大井町のスペシャルコラボレーションが決定。スペシャル映像と開業告知ポスターが公開された。

■（道枝駿佑）と綾音（生見愛瑠）がもしも映画館でデートをしていたら──

今回のコラボレーションでは、映画『君が最後に遺した歌』の三木孝浩監督が撮影立ち合いのもと、道枝駿佑と生見愛瑠がそれぞれ、本作の春人と綾音として撮り下ろしされたコラボビジュアルを制作。実写映画作品自体があらたに開業するTOHOシネマズの劇場とコラボし、出演キャストによる撮り下ろしビジュアル・映像を制作するのは、史上初めてのこと。本作が描く繊細で美しい“ココロが大きく動く”ラブストーリーの世界観が、最新鋭のシアターでの映画鑑賞体験と掛け合わさることで、“ココロが大きく動く場所”としてのTOHOシネマズ 大井町の魅力を最大限引き出して届ける。

また、本作とコラボしたTOHOシネマズ 大井町開業告知ポスター＆リーフレットを、全国のTOHOシネマズで展開。劇中の春人（道枝駿佑）と綾音（生見愛瑠）が、もしも映画館でデートをしていたら──。そんな“IFストーリー”の世界観で撮影された15秒のスペシャル映像も、全国のTOHOシネマズの幕間にて期間限定で上映される。さらに、首都圏エリア各所にて、道枝駿佑（春人役）、生見愛瑠（綾音役）として撮り下ろしされたビジュアルを使用した交通広告なども展開が決定した。

■映画情報

『君が最後に遺した歌』

3月20日（金・祝）公開

原作：一条岬『君が最後に遺した歌』（メディアワークス文庫／KADOKAWA刊）

監督：三木孝浩

脚本：吉田智子

出演：道枝駿佑 生見愛瑠

井上想良 田辺桃子 竹原ピストル 岡田浩暉 五頭岳夫 野間口徹

新羅慎二 宮崎美子 萩原聖人

配給：東宝

(C)2026「君が最後に遺した歌」製作委員会

