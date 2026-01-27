6年前、高級外車のポルシェを時速最大268キロほどで運転し、乗用車に追突し、夫婦2人を死亡させた罪に問われた男に対し、横浜地裁は懲役12年の判決を言い渡しました。

この事故は6年前の2020年8月、首都高速・湾岸線の東扇島インターチェンジ付近で、高級外車のポルシェが前を走っていた乗用車に追突し、内山仁さん（当時70）と妻の美由紀さん（当時63）が死亡したものです。

このポルシェを運転していた彦田嘉之被告（56）は、隣を走っていたトラックの走行を妨げる目的で、制御が困難な速度である時速最大268キロほどでポルシェを運転して乗用車に追突し、夫婦を死亡させた危険運転致死の罪に問われています。

27日の判決で横浜地裁は、「一度事故を起こしたら人を死亡させる危険性が高い速度で、常軌を逸した超高速度で走行していて、悪質極まりない」などと指摘。「自身の運転技術を過信し、危険意識が低下していて、自己中心的な運転態度は厳しい非難を免れない」として、彦田被告に対し、懲役12年を言い渡しました。

これまでの裁判で検察側は「彦田被告は猛烈な高速度で走行していた。車線を自分1人の車線であるかのように独占的に走行していた」「常軌を逸する危険極まりない運転で、非常に悪質だ」などと指摘し、彦田被告に懲役15年を求刑。

一方、彦田被告は起訴内容を否認し、弁護側は過失運転致死罪にとどまると主張していました。

また彦田被告は、「隣の車線に割りこむなど妨害目的で走行したというのは考えられません」と話したほか、時速200キロ以上でポルシェを運転したことは「5、6回ある」「危険性をそれほど強く認識していなかったと思います」などと語っていました。